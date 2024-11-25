В Волгоградской области 250 тыс. льготников сэкономят на коммуналке





В Волгоградской области в 2024 году каждый десятый житель может рассчитывать на поддержку государства при оплате жилищных и коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе на соответствующие льготы имеют право более 250 тыс. человек, в том числе 36 тыс. жителей смогут получить компенсацию за оплату взносов в фонд капитального ремонта.

- Оформить ежемесячную компенсацию в размере 50% затрат на оплату коммунальных ресурсов могут ветераны труда и боевых действий, инвалиды I и II группы, жертвы политических репрессий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, труженики тыла. При расчете компенсации учитываются фактические расходы на оплату коммунальных ресурсов и количество проживающих. Перерасчет выплаты происходит ежегодно, - рассказали журналистам в пресс-службе облкомсоцзащиты.

Документы на предоставление субсидии можно подать в центрах социальной защиты, в МФЦ или через портал Госуслуг. Кроме того, уточнить информацию по вопросам мер государственной поддержки можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.

Отметим, по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на компенсацию 50%, а старше 80 лет и 100% расходов за капитальный ремонт. Также эта мера поддержки положена пожилым, проживающим совместно с другими пенсионерами, инвалидами I и II группы, нетрудоспособными членами семьи.

Фото из архива ИА «Высота 102»