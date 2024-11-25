Андрей Бочаров поручил подготовить регион к снегодождю и обледенению

В Волгоградской области введена повышенная готовность дорожных и коммунальных служб в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщили V102.RU в администрации региона.
По прогнозам Гидрометцентра, уже в конце текущей недели в Волгоградской области температуру упадет до минусовых отметок - в регионе установится устойчивый «минус» с периодическим переходом через ноль в дневные часы. Синоптики прогнозируют туман и осадки в виде дождя, дождя со снегом, а также гололед и ветер.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании поручил всем службам и ведомствам подготовиться к таким погодным условиям. В этой связи глава региона поставил следующие задачи:
- обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнедеятельности штатными силами и средствами, а в случае необходимости задействовать резервы и дополнительные дежурные аварийно-восстановительные бригады;
- держать на постоянном контроле прохождение отопительного сезона, а также своевременность расчетов муниципальных предприятий ЖКХ за поставленные энергоресурсы;
- сформировать необходимый запас и резерв противогололедных материалов;
- расширить мероприятия по повышению дорожно-транспортной безопасности в муниципальных образованиях субъекта;
- предусмотреть на въездах в Волгоградскую область и постах ДПС дополнительный контроль технического состояния и готовности к эксплуатации в зимний период транспортных средств, прежде всего большегрузного транспорта;
- обеспечить повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных, аварийных служб к предотвращению и ликвидации последствий возможных осложнений дорожно-транспортной обстановки и ситуации на коммунальной инфраструктуре, вызванных неблагоприятными погодными условиями;
- отдельное внимание обратить на обеспечение комплексной безопасности при организованных перевозках детей;
- провести дополнительные занятия по действиям оперативных служб в период резкого осложнения погодных условий.
Фото из архива V102.RU