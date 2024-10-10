Экология

Затонувший плавкран подняли в затоне Сарептский в Волгограде

Экология 10.10.2024 21:03
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10.10.2024 21:03


Собственник затонувшего плавкрана в затоне Сарептский в Красноармейском районе Волгограда исполнил решение суда и убрал из воды поржавевшее сооружение. Об этом, как передает V102.RU, сообщила 10 октября Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

- В настоящее время решение суда исполнено, водный объект освобожден от затонувшего плавательного средства, - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что плавательное средство находилось полузатопленном состоянии. Зимой текущего года проверку по факту этого происшествия проводили сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. Было установлено, что плавкран-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи приобретен ООО «ХизМет».

Так как продукты нефтепереработки и другие опасные вещества, которые содержатся в деталях судна, могли попасть в реку и отрицательно сказаться на состоянии водоема, был подан иск в Хамовнический районный суд города Москвы. Росприроднадзор требовал обязать собственника плавучего крана поднять его из акватории реки. 

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

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