300 кг рыбы вызволили из сетей в Волгоградской области

В Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области в брошенных сетях нашли 300 кг рыбы, передает V102.RU. По информации Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства, такой «улов» в октябре получился в ходе мероприятия по очистке водохранилища от брошенных фрагментов орудий лова, которое проводится регулярно.

- Из воды извлечено 185 фрагментов брошенных орудий лова, 236 экземпляров водных биологических ресурсов, общим весом 300 килограмм. Живая рыба, с наименьшими повреждениями, выпущена в естественную среду обитания, - сообщили в территориальном управлении Росрыболовства.

Несмотря на ухудшение погоды, как отмечают специалисты, акция по спасению рыбы и очистке водохранилища прошла успешно. Помимо сотрудников Росрыболовства, в ней приняли участие сотрудники облкомприроды, Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», полицейские и представители рыбодобывающих организаций.

Фото: Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства