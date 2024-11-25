Расследования

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Никите Журавелю

Расследования 25.11.2024 15:41
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25.11.2024 15:41


Коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда сегодня, 25 ноября, удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора Никите Журавелю, который обвиняется в госизмене.

- Суд удалился в совещательную комнату. В 16:15 планируется оглашение приговора, - сообщили V102.RU в суде.

Напомним, что Журавеля обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Украины во время его нахождения на территории Волгоградской области. Ранее 20-летний бывший студент из Волгограда был осужден в Грозном за сожжение Корана.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена), Журавелю грозит от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

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