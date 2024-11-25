Волгоградский опыт обновления СТ презентовали специалистам из регионов России





В Волгограде на минувшей неделе без лишней шумихи состоялось мероприятие, посвящённое тиражированию опыта областного центра по обновлению трамвайной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», мэрия поделилась со специалистами из Череповца, Красноярска, Улан-Удэ, Омска и Москвы первыми впечатлениями от эксплуатации нового подвижного состава.

Собравшимся были презентованы модели новых вагонов. По информации пресс-службы компании «ПК Транспортные системы», участники проехались в новых вагонах от остановки «Площадь Чекистов» до «Стадиона Волгоград Арена» на «Невском», а затем пересели на «Львёнка».

- Волгоград — пример для многих российских городов в вопросах развития электротранспорта. Мы рады, что наши трамваи «Львенок» и «Невский» стали частью транспортной системы города. Эти модели сочетают транспортные инновации, комфорт, красоту и безопасность, что делает их лучшим выбором для современных городских условий, — подчеркнул директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Напомним, в настоящее время на территории Волгограда реализуется концессионное соглашение по обновлению трамвайной инфраструктуры. В рамках него компания АО «ЭлектроТранспортПлюс» заключила с ООО «ПК «Транспортные системы» соглашение о поставке 62 новых трамваев. В их числе 12 трёхсекционных вагонов модели «Невский» и 50 односекционных модели «Львенок». На эти цели выделено более 2 млрд рублей.

Фото «ПК Транспортные системы»