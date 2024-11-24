Спорт

Бояринцев пригласил болельщиков на последний матч «Ротора» в этом году

Спорт 24.11.2024 21:27
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24.11.2024 21:27


Главные тренеры «Ротора» и «Нефтехимика» Денис Бояринцев и Кирилл Новиков подвели итоги сегодняшней встречи 20-го тура Первой лиги, в которой волгоградцы дома обыграли нижнекамцев со счетом 1:0, сообщает V102.RU.

Денис Бояринцев высоко оценил не только результат, но и качество футбола в исполнении хозяев.

-Тот момент, когда добились результата и плюс показали неплохой футбол. Мое мнение. Неплохо сегодня середина поля сыграла, хорошие были смены направлений, давление на флангах. Справа чуть больше. Касимов доработал правую штангу. Тоже об этом говорили при прострелах. Результат достигнут — это важно. Но не менее важно, как мне кажется, показали неплохую игру. Болельщикам не только результат понравится, но и содержание футбола. В конце замены игру освежили. За последние 10 минут создали голевых моментов больше, чем за всю встречу. К сожалению, реализация опять нас подвела. Двигаемся дальше. Еще один матч у нас остался. Без лишней эйфории сезон надо дорабатывать. Все остальное — рады победе, крепкий соперник. Результатом, конечно, довольны, - резюмировал наставник сине-голубых.

Кроме того, Денис Бояринцев пригласил болельщиков на заключительный матч «Ротора» в первой части сезона, который пройдет 1 декабря против ярославского «Шинника» на «Волгоград Арене». Начало поединка в 15-00 ч.

- Хотелось бы попросить болельщиков прийти и поддержать нас по максимуму. Сегодня тоже хорошая поддержка была. Как всегда, традиционно в Волгограде. Понятно, что погода становится хуже. Может быть, болельщиков поменьше. Просто хочется пригласить на этот матч перед большим отпуском, потому что увидимся теперь только весной. Хочется всех позвать на стадион и поблагодарить за поддержку. Я думаю, мы это сделаем на следующей пресс-конференции, после «Шинника», — рассказал главный тренер волгоградской команды.


Кирилл Новиков заявил, что «Нефтехимик» испытывает серьезные кадровые проблемы. 

-«Ротор» сегодня заслуженно выиграл. Они играли лучше и были опаснее в завершающей стадии. Может быть, не так много голевых моментов, однако общий посыл такой — они выглядели предпочтительнее. Нам сегодня было тяжело. «Нефтехимику» просто не хватило ресурсов, — считает специалист.​​​​​​​

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив) и ФК «Нефтехимик» t.me (архив) 

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