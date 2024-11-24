Бояринцев пригласил болельщиков на последний матч «Ротора» в этом году

Главные тренеры «Ротора» и «Нефтехимика» Денис Бояринцев и Кирилл Новиков подвели итоги сегодняшней встречи 20-го тура Первой лиги, в которой волгоградцы дома обыграли нижнекамцев со счетом 1:0, сообщает V102.RU.
Денис Бояринцев высоко оценил не только результат, но и качество футбола в исполнении хозяев.
Кроме того, Денис Бояринцев пригласил болельщиков на заключительный матч «Ротора» в первой части сезона, который пройдет 1 декабря против ярославского «Шинника» на «Волгоград Арене». Начало поединка в 15-00 ч.
- Хотелось бы попросить болельщиков прийти и поддержать нас по максимуму. Сегодня тоже хорошая поддержка была. Как всегда, традиционно в Волгограде. Понятно, что погода становится хуже. Может быть, болельщиков поменьше. Просто хочется пригласить на этот матч перед большим отпуском, потому что увидимся теперь только весной. Хочется всех позвать на стадион и поблагодарить за поддержку. Я думаю, мы это сделаем на следующей пресс-конференции, после «Шинника», — рассказал главный тренер волгоградской команды.
Кирилл Новиков заявил, что «Нефтехимик» испытывает серьезные кадровые проблемы.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив) и ФК «Нефтехимик» t.me (архив)