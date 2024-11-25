Происшествия

На Набережной в Волжском ночью прорвало трубы: забил гейзер

Происшествия 25.11.2024 08:43
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25.11.2024 08:43




На улице Набережная в Волжском ночью произошел порыв труб и забил фонтан. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, высота струи воды достигала нескольких метров.
По словам жителей близлежащих домов, ночью у них пропала вода.
- У нас газовые колонки, потому сейчас нет ни холодной, ни горячей воды, - рассказали волжане. 
Зато воды сейчас полно на улице.
Правда, уже сегодня утром в жилые кварталы заехали водовозки с питьевой водой.
Видео Владимира Данилина,  ROAD HELP Волжский VK.com

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