Экология

В Волгоградской области в новом году на экологию направят более миллиарда

Экология 13.11.2024 10:28
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13.11.2024 10:28


В Волгоградской области на реализацию проектов в рамках госпрограммы региона «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области» предусмотрено порядка 540 млн рублей, еще 700 миллионов планируется направить на исполнение проектов по госпрограмме «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области». 

Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году в регионе планируют продолжить строительство и реконструкцию второй очереди водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, а также очистку водных объектов. Также запланированы работы по лесовосстановлению, формированию запаса семян лесных растений, оснащению лесничеств и питомников специализированной техникой и оборудованием. Продолжится и формирование устойчивой системы обращения с отходами.

Накануне предстоящие траты на экологические проекты из областного бюджета были рассмотрены на заседании комитета регпарламента по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой.

За период реализации в Волгоградской области нацпроекта «Экология» была проделана масштабная работа по строительству и реконструкции водопропускных сооружений, лесовосстановлению и лесоразведению. Серьезные средства направлялись на экологическую реабилитацию и восстановление водных объектов, увеличение числа лесничеств и их техническое оснащение. В отдельное направление выведена деятельность по совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, – напомнила в ходе заседания комитета Ирина Соловьева. – Именно в Волгоградской области был дан старт отдельному федпроекту в составе нацпроекта «Экология» по оздоровлению реки Волги, а с 2022 года волгоградский регион совместно с Ростовской областью и еще рядом субъектов России приступил к формированию предложений по оздоровлению Цимлянского водохранилища, Дона и малых рек Донского бассейна. 

Глава комитета также напомнила, что экологическая повестка обозначена Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей. 


Примечательно, что регионе средства будут направлены не только на работы по оздоровлению лесов и водоемов. Планируется также улучшение условий труда занятых в данной сфере специалистов.

Проектом бюджета на 2025 год в Волгоградской области предусмотрено увеличение заработной платы работников лесных хозяйств – на этом сделал акцент президент в Послании Федеральному Собранию. Он отметил, что люди, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере охраны окружающей среды, решают очень важные вопросы. Таким образом, повышение оплаты труда в этой сфере позволит вернуть в отрасль профессионалов, заинтересовать молодых специалистов, – напомнила Ирина Соловьева. – Помимо повышения статуса лесничеств в Волгоградской области планируется создать дирекцию по управлению особо охраняемыми природными территориями и охотничьему надзору, что обеспечит строгий контроль над всеми природными парками и особо охраняемыми природными территориями региона, расширит возможности по их сохранению, укреплению и развитию. Эти и другие направления экологической работы обозначены в числе приоритетных в комплексной десятилетней программе развития региона, предложенной губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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