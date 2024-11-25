В Волгограде в амфитеатре на нижней террасе центральной набережной 30 ноября пройдет открытый фестиваль анимационного кино. Программа короткометражных авторских анимационных фильмов начнется в 19:00.
На фестивале представят мультфильмы, выполненные в разных техниках: рисованной, кукольной, пластилиновой и трехмерной компьютерной. Программа мероприятия сформирована из архива московской Школы-студии анимационного кино «ШАР» им. Ф.С. Хитрука.
Кроме того, волгоградцы смогут узнать о жанровых особенностях анимации и увидеть видеопослания известных аниматоров и мультипликаторов Школы-студии «ШАР».
Чтобы попасть на фестиваль, необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробную информацию можно узнать по телефону 96-85-65 в рабочие дни с 08:30 до 17:30.