Общество

Фестиваль анимационного кино пройдет 30 ноября в амфитеатре Волгограда

Общество 25.11.2024 13:12
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25.11.2024 13:12


В Волгограде в амфитеатре на нижней террасе центральной набережной 30 ноября пройдет открытый фестиваль анимационного кино. Программа короткометражных авторских анимационных фильмов начнется в 19:00.

На фестивале представят мультфильмы, выполненные в разных техниках: рисованной, кукольной, пластилиновой и трехмерной компьютерной. Программа мероприятия сформирована из архива московской Школы-студии анимационного кино «ШАР» им. Ф.С. Хитрука.

Кроме того, волгоградцы смогут узнать о жанровых особенностях анимации и увидеть видеопослания известных аниматоров и мультипликаторов Школы-студии «ШАР». 

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробную информацию можно узнать по телефону 96-85-65 в рабочие дни с 08:30 до 17:30.

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