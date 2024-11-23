Пассажирские речные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» в количестве четырех штук покупает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы аукциона, начальная цена закупки составляет 510 миллионов рублей.

Разрешение на покупку такой техники облкомдортрансу дал Минпромторг России. Документ выдан 8 октября и будет действителен в течение 18 месяцев на одну закупку.

Отмечается, что речные суда для Волгоградской области должны быть произведены не ранее 2025 года. Их поставка в регион ожидается в срок до 31 октября 2026 года с даты заключения договора.

В качестве фирмы-производителя указан АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева». Стоимость одного «Валдая 45Р» составляет 172 миллиона 750 тысяч рублей.

Напомним, что о намерении властей региона возродить скоростные речные пассажирские перевозки стало известно еще летом этого года. Расходы на покупку пассажирских судов на воздушных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» были заложены в бюджете Волгоградской области. Ранее сообщалось, что возобновление скоростных речных перевозок будет субсидировано федеральным центром.

Фото: ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева