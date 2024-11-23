Волгоградка Виктория Дудакова сразится с американкой в Лас-Вегасе

Волгоградская спортсменка Виктория Дудакова 11 января в США сразится с американкой Фатимой Клайн на турнире UFC Fight Night 249, сообщает V102.RU.

Предстоящий бой пройдет в Лас-Вегасе. 25-летняя россиянка проведет уже четвертый поединок в рамках UFC с момента своего дебюта на этом уровне в середине прошлого года. На счету Дудаковой две победы и одно поражение в UFC. Напомним, Виктория в августе нынешнего года в столице ОАЭ Абу-Даби уступила американке Сэм Хьюз на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 7.

В общей сложности в рамках ММА у Дудаковой девять проведенных боев и восемь побед. А ее ближайшая соперница — 24-летняя Фатима Клайн на уровне ММА провела семь поединков, в которых шесть раз выиграла и однажды проиграла. Поэтому в изначально равной битве между россиянкой и американкой у уроженки Волгограда и подопечной тренера Гасанали Гасаналиева есть все шансы одержать очередную викторию в своей карьере.

Фото: соцсети Виктории Дудаковой