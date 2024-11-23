Серийного вора вычислили по слюне и поту в Волгоградской области

В Волгоградской области благодаря генетической экспертизе раскрыли кражу, которая была совершена почти два года назад. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В апреле 2022 года вор проник в дом 48-летней жительницы Новоаннинского района. Тогда женщина лишилась имущества, а виновного в краже так и не нашли. Однако с места происшествия были изъяты биологические следы преступника. Его личность удалось установить в результате генетической экспертизы пота и слюны, которые вор оставил на месте преступления.

- Эти вещественные доказательства были направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области для проведения генетической экспертизы. В результате эксперты установили генотип следов пота и слюны мужчины, которые были внесены в базу. Спустя два года обнаружилось совпадение данных следов с генотипом человека, осужденного в соседнем районе Волгоградской области за совершение кражи, - сообщили в главке.

Оказалось, что дом женщины обворовал 32-летний житель Киквидзенского района. Он сознался в краже.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд Новоаннинского района Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU