Рыбака из Волгоградской области осудят за угрозы топором государственному инспектору Росрыболовства, передает V102.RU.

Как сообщили в Клетском районном суде, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По материалам дела, государственный инспектор Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства 8 октября текущего года находился на выездном обследовании реки Дон в границах Клетского района с целью выявления и пресечения нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Инспектор увидел рыбака, представился ему и показал служебное удостоверение в развернутом виде. В ответ мужчина повел себя агрессивно. Он подошел к багажнику автомобиля «ВАЗ-2107», достал топор и стал размахивать им перед инспектором. Причины такого поведения рыбака в суде не пояснили.

Фото из архива V102.RU