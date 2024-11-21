Волгоградца обвиняют в попытке подкупа пристава из-за ареста иномарки у ТРК

В покушении на дачу взятки должностному лицу обвиняют жителя Волгограда, который таким образом пытался спасти свой автомобиль от ареста за долги. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, расследование уголовного дела завершено. Волгоградцу предъявлено обвинение. Он знакомится с материалами дела.

По данным следствия, фигурант уголовного дела решился дать взятку приставу на парковке ТРК в Дзержинском районе Волгограда, куда представитель органа принудительного исполнения прибыл, чтобы наложить арест на иномарку должника. Сотрудник УФССП разъяснил автовладельцу, что больше он не может пользоваться своей машиной пока полностью не погасить всю задолженность.

- Волгоградцу было предложено погасить долг на месте с помощью мобильного приложения, однако мужчина, не имея на банковской карте достаточных денежных средств, выбрал иной путь – за непринятие мер по изъятию машины он предложил судебному приставу взятку. О склонении к совершению коррупционного преступления страж порядка сообщил вышестоящему руководству, - рассказала Наталия Рудник.

Сотрудники собственной безопасности УФССП России по Волгоградской области и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД зафиксировали факт передачи денег. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному за заведомо незаконное бездействие).

Фото из архива V102.RU