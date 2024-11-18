Расследования

В Камышине вымогателя наркотиков и его жертву приговорили к длительным срокам

Расследования 18.11.2024 21:28
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18.11.2024 21:28


Камышинский городской суд в Волгоградской области приговорил к 14 годам 3 месяцам колонии особого режима местного жителя, который вымогал деньги и наркотики у закладчика. Потерпевшему в свою очередь дали 9 лет колонии строгого режима, сообщили V102.RU в Камышинском горсуде.

Установлено, что неоднократно судимый камышанин узнав, что его знакомый является закладчиком наркотиков, решил этим воспользоваться. Он начал шантажировать его тем, что расскажет о его занятии родственникам и полицейским. За молчание рецидивист потребовав деньги и наркотики.

В период с 14 июня по 3 октября 2023 года мужчина систематически передавал вымогателю деньги и биткоины, отдав в общей сложности 141 863 рубля, а также наркотики. Однако потом перестал это делать, чем вызвал недовольство у камышанина. Рецидивист не нашел денег у потерпевшего, поэтому забрал у него монитор марки Philips, игровую консоль «Microsoft Xbox Series X», два джойстика «Series Х», а также его паспорт. Через две недели вымогатель снова потребовал деньги и наркотики, а когда не получил желаемого, то вынес из квартиры мужчины портативную колонку «JBL Flip 6». Еще через две недели он отобрал у своей жертвы мобильный телефон «Redmi» модели «Notе 10 S».

Фигурант уголовного дела вину в полном объеме не признал, от дачи показаний отказался. В ходе предварительного следствия он заявлял, что является противником распространения наркотиков, поэтому таким образом пытался поставить закладчика на путь исправления.

Потерпевший от действий вымогателя также был осужден к 9 годам колонии строгого режима за покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционной инстанции. 

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