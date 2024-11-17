В Волгоградской области главу Иловли выберут 6 декабря





В Волгоградской области назначена дата проведения конкурсного отбора кандидатов на должность главы Иловлинского района. Как стало известно ИА «Высота 102», 12 ноября прошло заседание конкурсной комиссии, назначенной губернатором Андреем Бочаровым и местными депутатами. Решением органа отбор пройдёт 6 декабря 2024 года.

Конкурс на вакантную должность состоится в два этапа. На первом члены комиссии проверят пакет документов, представленный кандидатами. Допущенные ко второму этапу должны будут пройти собеседование, в рамках которого коллегия постарается поставить вердикт профессиональным и личностным качествам соискателей.

Попытать счастье на собеседовании может любой желающий старше 21 года, с высшим образованием, имеющий управленческий стаж, но при этом ранее не судимый.

Именно по результатам беседы и будет назначен руководитель. Решение комиссии в течение трёх дней передаётся и утверждается Иловлинской районной думой.

Ранее председатель местного законодательного собрания Надежда Воронкова рассказала ИА «Высота 102», что на время организации конкурсных процедур Иван Гель продолжит исполнять свои обязанности. По её информации, соответствующая возможность предусмотрена действующим законодательством.

Напомним, исполняющий обязанности главы Иловлинского района Иван Гель в настоящее время обвиняется в уголовном преступлении. В 2022 году чиновник направил четверых подчинённых на место пожара. В результате один сотрудник администрации погиб, ещё трое получили ожоги. Решением Волгоградского областного суда разбирательства должны были пройти в Иловлинском районном суде, однако родственники пострадавших считают, что чиновник может воспользоваться служебным положением, чтобы повлиять на итоговое решение. В настоящее время они пытаются обжаловать постановление областного суда в Сочи.