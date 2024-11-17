В Михайловке шестилетним сроком обернулись похождения серийного воришки





В Михайловке Волгоградской области суд вынес приговор по уголовному делу везучего воришки. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в течение трёх месяцев умудрялся находить «бесхозные» мобильные телефоны, банковские карты и строительные инструменты, присваивая их себе.

Начались похождения мужчины со школьного музея.

- 23 мая 2024 года зашел в подсобное помещение школьного музея, где проводились строительные работы, и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил два телефона и банковские карты, принадлежащие монтажникам, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Позже, 15 июня 2024 года, преступник похитил мобильный телефон, проникнув в служебное помещения одного из местных кафе.

Войдя в кураж, 30 июня в частном секторе злоумышленник похитил дрель и шлифовальную машинку у одного из местных жителей.

Спустя ещё несколько дней, 7 июля, мужчина проник на территорию местного санатория, где украл из сумки одной из посетительниц банковскую карту и 3 тыс. рублей наличными.

Незамысловатый доход житель Михайловки тратил на личные нужды, в том числе продукты питания и алкоголь.

Однако вскоре удача отвернулась от грабителя. Полицейским удалось установить личность злоумышленника. За множественные эпизоды краж Михайловским городским судом мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы.