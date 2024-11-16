В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублей





В Волгоградской области следователи Ленинского района завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже более 100 товаров. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сотруднице пункта выдачи заказов удалось вынести товаров на сумму около 111 тысяч рублей.

Установлено, что 27-летняя жительница одного из районных сел работала стажером-менеджером в пункте выдачи маркетплейса. С целью заработать, девушка заказала более 100 наименований товаров, среди которых были обувь, одежда, книги, постельные принадлежности. После поступления товара женщина отказалась от покупки, при этом забрав все товары себе на съемную квартиру в городе Волжском.

Представитель торговой площадки заметил обнаружил недостачу и обратился в полицию. Женщина полностью созналась в содеянном.

- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, а впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст. 160 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества». После сбора необходимых доказательств, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.