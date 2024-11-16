В Волгограде таксист целый год в неведении проездил с чужими номерами





В Советском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции остановили 37-летнего таксиста на Skoda Rapid для плановой проверки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при проверке инспекторы выяснили, что госномер на автомобиле волгоградца зарегистрирован на другой автомобиль.





— При проверке документов на транспортное средство было установлено что государственные регистрационные знаки принадлежат другому транспортному средству, — пояснили в региональном главе МВД.

Водитель же в свою очередь признался, что не знал об этом при оформлении автомобиля и целый год проездил в неведении, работая таксистом на арендованном авто.

В отношении нарушителя за установку и управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками составлены административные материалы, а знаки изъяты.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области