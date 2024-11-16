Расследования

В Волгограде таксист целый год в неведении проездил с чужими номерами

Расследования 16.11.2024 08:49
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16.11.2024 08:49


В Советском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции остановили 37-летнего таксиста на Skoda Rapid  для плановой проверки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при проверке инспекторы выяснили, что госномер на автомобиле волгоградца зарегистрирован на другой автомобиль.



— При проверке документов на транспортное средство было установлено что государственные регистрационные знаки принадлежат другому транспортному средству, — пояснили в региональном главе МВД.

Водитель же в свою очередь признался, что не знал об этом при оформлении автомобиля и  целый год проездил в неведении, работая таксистом на арендованном авто. 

В отношении нарушителя за установку и управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками составлены административные материалы, а знаки изъяты.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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