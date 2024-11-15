Спорт

«Динамо-Синара» сыграет с «Ладой» в Тольятти 16 ноября

Спорт 15.11.2024 21:25
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15.11.2024 21:25


Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 16 ноября, на выезде сыграют с тольяттинской «Ладой» в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги. Встреча начнется в 16-00 ч. и будет показана в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

В прошлом матче команда Евгения Дмитриева одержала вторую победу подряд. Бело-голубые после домашнего успеха в противостоянии с ижевским «Университетом» (38:25) на «Динамо Арене» уверенно разгромили краснодарскую «Кубань» со счетом 33:22. Хозяйкам в битве с принципиальным соперником 10 ноября удалось продемонстрировать лучший по качеству гандбол в нынешнем сезоне, за счет чего динамовки праздновали очередную викторию. 

Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Анастасия Шкитина с восемью точными попаданиями. Выигрыш позволил динамовкам приблизиться к краснодарскому клубу на два очка — теперь в активе волгоградского коллектива девять баллов и седьмое место в таблице. При этом «Синара» в общей сложности выиграла в чемпионате всего трижды. Поэтому волгоградские болельщики завтра ждут от динамовских исполнительниц продолжения победной серии и улучшения турнирной ситуации. 

«Лада», как и «Кубань», набрала 11 очков и располагается на шестой позиции. Тольяттинские спортсменки за 10 проведенных матчей одержали четыре победы и по три раза сыграли вничью и проиграли. Прошлый тур команда под руководством Екатерины Маренниковой пропускала, а до этого «Лада» на выезде разошлась миром с «Астраханочкой» — 28:28. 

Напомним, в первом круге 12 сентября «Динамо-Синара» принимало тольяттинский клуб в ФОК имени Левона Акопяна. Хозяйки в том матче имели преимущество в два мяча за восемь минут до финальной сирены, однако гости отыгрались в самой концовке. За несколько секунд до окончания встречи гандболистки «Лады» ушли от поражения благодаря реализованному пенальти в исполнении Ольги Фоминой, которая установила итоговый результат поединка — 27:27. Вполне вероятно, что и завтра зрителей ожидает весьма интересный матч, в котором возможен любой исход. В случае победы «Динамо-Синара» догонит своих прямых конкурентов и увеличит шансы на попадание в первую шестерку по итогам предварительного этапа.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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