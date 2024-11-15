Двоих одним ударом: в Волжском легковушка спровоцировала массовое ДТП на ул. Александрова





15 ноября в Волжском произошло массовое ДТП с участием сразу трёх автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в полдень на перекрёстке ул. Александрова и ул. Пушкина. Столкновение запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.

На пересечении дорог пытались разъехаться сразу несколько автомобилей, но в какой-то момент к ним навстречу, двигаясь по ул. Александрова, стал стремительно приближаться ещё один легковой автомобиль. Судя по кадрам его водитель решил воспользоваться моментом, когда другие ожидали своей очереди, попытавшись проскочить в небольшой просвет между машинами. Однако трюк на уровне циркового номера не удался.

Спешащий автолюбитель не рассчитал, что со стороны ул. Карбышева также движется автомобиль. В результате транспортные средства стукнулись. По касательной досталось и находящемуся поблизости автомобилю.

Отметим, во время аварии лишь чудом обошлось без жертв.

Фото и видео: POWERNET