Динамовка Екатерина Долматова вызвана в сборную России по гандболу

Гандболистка «Динамо-Синары» Екатерина Долматова сегодня, 13 ноября, была вызвана в сборную России на товарищеские матчи с Беларусью, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.
Разыгрывающая волгоградского коллектива заменит в составе Ксению Ильину из «Астраханочки», которая получила травму и пропустит предстоящий сбор. Долматова в национальной команде присоединится к своей одноклубнице Анастасии Шкитиной, вызванной в сборную ранее. 18 ноября наша национальная команда соберется в подмосковном Новогорске, а 26 и 27 ноября в Минске подопечные Людмилы Бодниевой дважды встретятся с соперницами из Беларуси.
Отметим, что Долматова в нынешнем сезоне является одним из лидеров «Динамо-Синары». 21-летняя гандболистка в Суперлиге забросила 48 мячей в общей сложности, а в последней выигрышной игре с краснодарской «Кубанью» 10 ноября (33:22) на счету Екатерины три точных попадания.
Кроме того, главный тренер молодежной сборной России Ольга Акопян на ноябрьский сбор вызвала трех гандболисток «Динамо-Синары-2» — Валентину Минченко, Арину Прокофьеву и Марию Гривину. Планируется, что молодежка в товарищеских матчах сыграет с двумя клубами Суперлиги — подмосковной «Звездой» и столичным «Лучом».
Фото: ГК «Динамо-Синара» / vk.com