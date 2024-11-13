Спорт

Динамовка Екатерина Долматова вызвана в сборную России по гандболу

Спорт 13.11.2024 14:27
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13.11.2024 14:27


Гандболистка «Динамо-Синары» Екатерина Долматова сегодня, 13 ноября, была вызвана в сборную России на товарищеские матчи с Беларусью, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Разыгрывающая волгоградского коллектива заменит в составе Ксению Ильину из «Астраханочки», которая получила травму и пропустит предстоящий сбор. Долматова в национальной команде присоединится к своей одноклубнице Анастасии Шкитиной, вызванной в сборную ранее. 18 ноября наша национальная команда соберется в подмосковном Новогорске, а 26 и 27 ноября в Минске подопечные Людмилы Бодниевой дважды встретятся с соперницами из Беларуси.

Отметим, что Долматова в нынешнем сезоне является одним из лидеров «Динамо-Синары». 21-летняя гандболистка в Суперлиге забросила 48 мячей в общей сложности, а в последней выигрышной игре с краснодарской «Кубанью» 10 ноября (33:22) на счету Екатерины три точных попадания.

Кроме того, главный тренер молодежной сборной России Ольга Акопян на ноябрьский сбор вызвала трех гандболисток «Динамо-Синары-2» — Валентину Минченко, Арину Прокофьеву и Марию Гривину. Планируется, что молодежка в товарищеских матчах сыграет с двумя клубами Суперлиги — подмосковной «Звездой» и столичным «Лучом».   

Фото: ГК «Динамо-Синара» / vk.com

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