Расследования

В Волгограде осудили сотрудника Росреестра за гибель подчиненного

Расследования 12.11.2024 16:04
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12.11.2024 16:04


В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего старшего специалиста Росреестра, который допустил к работе на высоте сотрудника без средств индивидуальной защиты. 

Как ранее сообщалось информагентством, 23 августа 2022 года специалист 1 разряда отдела материально-технического обеспечения управления Росреестра отправил подчиненного к работе по замене светильников без каски, тем самым нарушив требования охраны труда. В результате электромонтер упал со стремянки и получил несовместимую с жизнью травму головы. Волгоградец скончался на месте происшествия. 

— Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 1 года лишения свободы с последующей заменой на 1 год принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также осужденному на 1 год 6 месяцев запрещено занимать должности, связанные с обеспечением требований охраны труда и пожарной безопасности, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Подсудимый свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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