СК возбудил дело по факту гибели сотрудника Росреестра в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при падении с высоты в здании, расположенном на улице Калинина в Ворошиловском районе. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, трагический случай произошел в августе 2022 года.

Подозреваемым по уголовному делу выступает 59-летний житель Волгограда, нанявший на работу погибшего за несколько месяцев до происшествия.

– В апреле этого года 58-летний мужчина был принят на должность электромонтера по ремонту обслуживанию электрооборудования. Согласно документам, в его обязанности входил демонтаж и монтаж светильников, замена ламп в светильниках. При этом договором не предполагалось выполнение им работ на высоте, – сообщила 7 декабря Дарья Буянова. – Однако 23 августа работник производил замену потолочных светильников, во время чего сорвался со стремянки и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что при падении с высоты электромонтер разбил голову. Спасти ему жизнь прибывшие на место врачи скорой помощи были не в силах. Волгоградец скончался на месте происшествия.

Как уже было отмечено, уголовное дело возбуждено в отношении руководителя погибшего мужчины. Он подозревается по ч.2 ст.143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Получение работником смертельных травм стало возможным в результате проявленной 59-летним мужчиной, состоявшим в должности специалиста, преступной небрежности, – полагают следователи. – Подозреваемый в нарушение своего должностного регламента не только не осуществлял контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины подчиненного, но и допустил его к работе без средств индивидуальной защиты, а также, не проведя с работником обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

В рамках уголовного дела следователями Ворошиловского района назначены судебные экспертизы.

По информации ИА «Высота 102», трагедия 23 августа произошла в здании №4 по улице Калинина. Здесь, напомним, располагаются региональное управление ФССП России, а также управление Росреестра. Погибший мужчина с апреля 2022 года являлся сотрудником (электромонтером) Росреестра.