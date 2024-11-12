Под Волгоградом школьник на велосипеде попал под колеса Chevrolet





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, иномарка сбила 8-летнего мальчика накануне днем напротив дома №151 по улице Ленина в Краснослободске.

По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном для этого месте, когда водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на него.

В результате ДТП школьник с травмами был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области