



11 ноября в Волжском городском суде была поставлена точка в деле об организации незаконной миграции семерых иностранцев. Как сообщает ИА «Высота 102», методист одного из учебных центров помогла гражданам постсоветских республик успешно сдать экзамены на знание русского языка и истории.

- Женщина, работая методистом в учебном центре, по договоренности со знакомым в период с апреля по июнь 2021 года оказала содействие в успешной сдаче экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации гражданину Республики Узбекистан и гражданину Республики Таджикистан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Кроме того, с февраля 2021 года по июнь 2022 года работница оказала содействие ещё пятерым иностранцам.

Отметим, несмотря на установленные полицейскими обстоятельства и собранные улики, обвиняемая свою вину не признала. Однако Волжский городской суд счёл собранную базу достаточной и приговорил работницу учебного центра к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, осуждённая обязана выплатить в казну государства ещё и штраф в размере 200 тыс. рублей. Женщина взята под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.