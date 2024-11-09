Испанца Роберта Морено огорчила ничья с «Ротором»

Главные тренеры «Ротора» и «Сочи» Денис Бояринцев и Роберт Морено прокомментировали ничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Первой лиги, который состоялся накануне, 8 ноября, на «Волгоград Арене», сообщает V102.RU.
Денис Бояринцев остался удовлетворен итоговым результатом.
- Мне кажется, неплохая игра получилась. Если брать наши два поражения — бездарный матч в Уфе, в Красноярске игра была получше. И получаем такого хорошего соперника дома. Конечно, ребята настраивались. Может быть, не все в первом тайме получалось. Гол еще пропустили — поймали нас на быстрой ответной атаке. Если сравнивать обойму «Сочи» и «Ротора», наверное, результат для нас положительный. Хотя второй тайм мы провели лучше однозначно, поэтому и забили. И давление было. Но какую уже игру все упирается в последнюю передачу. Хорошо, сегодня Касимов исполнил и забил. В активно выгодной позиции мы не хотим опять брать на себя игру, бить по воротам. Давление создали хорошее, имели преимущество, но оно должно воплощаться в подачи с флангов, удары по воротам. Конечно, здесь проблемы у нас еще имеются с исполнительским мастерством. А так, что лукавить — получилась боевая ничья. И «Сочи» в боевом составе, и мы плюс-минус тоже. Хочется отметить ребят, вышедших на замену. Молодцы, освежили игру. Продолжили темп, который взяли. Наверное, заслужили мы этот гол. Болельщики остались и аплодировали. Спасибо им, в такую погоду пришли, поддержали нас. Я думаю, что это самая лучшая оценка,
— считает наставник сине-голубых.
Главный тренер «Ротора» также ответил на вопросы корреспондента V102.RU. Напомним, волгоградский клуб во вчерашнем поединке сравнял счет после розыгрыша штрафного на 78-й минуте. Денис Бояринцев рассказал о том, что отработке розыгрышей стандартов команда уделяет много времени на тренировках.
- У нас есть специалист Олег Михайлович Нечаев, который много лет в Премьер-лиге занимался стандартами в тех командах, где работал. И в «Роторе» он этими моментами занимается. Мы приличное время отводим розыгрышам стандартов. Где-то за два дня до игры уже начинаем готовить определенные вещи к сопернику. Перед матчем пытаемся их закрепить. И сегодня товарищи у нас начали добегать туда, куда им говорят. Если во встрече с «Уфой» у нас люди, которые должны дальнюю штангу закрывать, в носу ковыряются, а мяч пролетает дальнюю штангу, никто не замыкает. Сегодня, наконец, услышали. Для тренера очень важно, что время потрачено не зря. Сегодняшний забитый гол — это плод той работы, которую проделывает Олег Михайлович. В целом мы можем похвастаться. У нас не один гол со стандарта. Наверное, могло быть больше. Но для этого нужна стабильная подача,
— прокомментировал специалист.
Кроме того, Денис Константинович рассказал про посещение футболистами и тренерами «Ротора» гандбольного поединка 6 ноября между «Динамо-Синарой» и «Университетом» на «Динамо Арене».
- На гандбол нас пригласили. Я вообще первый раз был на гандболе, честно говоря. Интересная, динамичная игра. Но она нам не подходит — мы ногами играем (улыбается). Лучше мы будем в футбол играть. На девочек походим, поболеем. В целом это нормальная ситуация во многих командах. И в Саратове я работал, мы ходили на баскетбол и хоккей. И хоккеисты ходили на стадион, поддерживали нас. Это спортивное братство, огромный плюс. Спортивное сообщество должно друг друга любить, ценить и поддерживать. Мы получили огромное удовольствие. И «Динамо-Синара» выиграло, и болельщики присутствовали не только гандбольные, но и футбольные. Диалог определенный состоялся. Хорошие слова поддержки были. Особенно перед этим матчем. Несмотря на два поражения, болельщики в нас верят. Мы стараемся хорошо играть,
- заявил Бояринцев.
А вот главного тренера «Сочи» Роберта Морено ничья с «Ротором» не устроила.
- Впечатления, конечно, плохие, потому что мы приехали сюда, чтобы победить. К сожалению, это не удалось.Тем более, учитывая, как развивался матч. Считаю, что в первом тайме мы контролировали игру. У нас были возможности для того, чтобы забить больше одного гола. На второй тайм соперник уже вышел с настроем дома отыграться. Они стали поджимать, стараться создавать моменты. И вот, к сожалению, после одного из них мы пропустили. Мы работали, тренировали моменты, как нужно блокировать удар соперника в таких ситуациях, но, к сожалению, пропустили этот мяч. После этого не получилось забить снова и, к разочарованию, нам приходится довольствоваться только ничьей. Теперь будем анализировать встречу с «Ротором» и готовиться, чтобы победить в оставшихся поединках,
— резюмировал испанский специалист.
Наставник гостей, отвечая на вопрос корреспондента V102.RU, выделил сильные качества «Ротора», которые он отметил в двух ничейных матчах с сине-голубыми в нынешнем сезоне.
- Сильные стороны «Ротора» — это, прежде всего, оборона. Они действуют достаточно надежно и строго в защите. Поэтому волгоградцы не пропускают много голов. Если не ошибаюсь, это 14-й мяч, который они пропустили. Но для того, чтобы быть не в середине таблицы, а выше, недостаточно действовать хорошо только в обороне, нужно еще забивать. Сегодня, если не ошибаюсь, 13-й гол забила волгоградская команда. Поэтому сильная сторона «Ротора» — оборона, а менее качественная — атака,
— кратко проанализировал игру соперника наставник «Сочи».
Роберт Морено прокомментировал и замены, сделанные им во втором тайме.
- Сейчас сложно сразу оценить вклад игроков, вышедших на замену. Я предпочитаю сначала проанализировать в более спокойной обстановке встречу, чтобы потом понять — кто и как сыграл. Конечно, футболисты привнесли определенную свежесть, но этого было недостаточно, так как мы не добились сегодня победы
,- подытожил специалист.
Отметим, что «Ротор» в следующем туре на выезде сыграет с владикавказской «Аланией», а «Сочи» в гостях встретится с «Тюменью».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев