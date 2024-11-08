Федеральные новости

Саратовская область подверглась атаке беспилотников

Федеральные новости 08.11.2024 10:14
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08.11.2024 10:14


Шесть беспилотных летательных аппаратов сбиты в ночь на 8 ноября в Саратовской области силами ПВО. Об этом утром сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на Министерство обороны. 

По уточненным данным издания, речь идет о беспилотниках ВСУ самолетного типа. О разрушениях и пострадавших не сообщается. 

Один из беспилотников, по информации губернатора Романа Бусаргина, был сбит над Саратовом – часть обломков БПЛА упала в Заводском районе в промышленной зоне.  

На месте работают все необходимые экстренные службы, – цитирует «СарИнформ» главу Саратовского региона. 

Добавим, что еще шесть беспилотников перехватили над территорией Воронежской области минувшей ночью, четыре – над Белгородской, один – над Брянской.

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