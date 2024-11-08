Саратовская область подверглась атаке беспилотников





Шесть беспилотных летательных аппаратов сбиты в ночь на 8 ноября в Саратовской области силами ПВО. Об этом утром сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на Министерство обороны.

По уточненным данным издания, речь идет о беспилотниках ВСУ самолетного типа. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Один из беспилотников, по информации губернатора Романа Бусаргина, был сбит над Саратовом – часть обломков БПЛА упала в Заводском районе в промышленной зоне.

– На месте работают все необходимые экстренные службы, – цитирует «СарИнформ» главу Саратовского региона.

Добавим, что еще шесть беспилотников перехватили над территорией Воронежской области минувшей ночью, четыре – над Белгородской, один – над Брянской.