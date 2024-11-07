



В Михайловке Волгоградской области сотрудники УФСБ России совместно с оперативниками регионального ГУ МВД обнаружили в доме местного жителя наркотики в крупном размере. В отношении мужчины, под данным пресс-службы управления ФСБ по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело.

– В результате обследования домовладения, принадлежащего мужчине, обнаружено и изъято готовое к сбыту наркотическое вещество – каннабис. Общая масса вещества составила 708 граммов, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России – незаконное хранение наркотиков в крупном размере – возбуждено следственным отделом МВД России по городу Михайловке Волгоградской области. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области