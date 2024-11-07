Политика

Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской области

Политика 07.11.2024 10:26
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07.11.2024 10:26


В Волгоградской области выходит на финишную прямую формирование бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», 7 сентября соответствующей теме было посвящено оперативное совещание, проведённое губернатором Андреем Бочаровым. Руководитель рассказал о ходе работ, а также о приоритетах финансового документа.

- При подготовке проекта основного финансового закона региона учтены основные макроэкономические показатели развития Волгоградской области на ближайший и среднесрочный период, задачи бюджетной, финансовой и налоговой политики, приоритетные направления дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, — подчеркнул глава региона. — В конце октября текущего года проект регионального бюджета на очередной трехлетний период прошел общественное обсуждение и принят к рассмотрению Волгоградской областной Думой.

Уже в ближайшие дни бюджет предстоит детально разобрать депутатам Волгоградской областной думы, по итогу чего в проект закона могут быть внесены корректировки. Андрей Бочаров поручил в приоритетном порядке обеспечить необходимым финансированием проекты стратегического развития Волгоградской области, а также социальные расходы, направленные на поддержку граждан.

Фото: администрация Волгограсдкой области

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