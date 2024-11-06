Расследования

Планировал уйти в Казахстан: задержан сбежавший из колонии опасный преступник

Расследования 06.11.2024 20:05
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06.11.2024 20:05


Совершивший побег из липецкой колонии особо опасный заключенный, о котором в начале ноября предупреждали волгоградцев, задержан сегодня, 6 ноября, передает V102.RU.

- Последнего, шестого беглеца из Липецкой ИК-2, поймали. Пятерых заключённых удалось оперативно задержать на территории Липецкой и Тамбовской областей. Шестого искали дольше всех, - говорится в сообщении правительства Липецкой области.

Ранее сообщалось, что совершивший побег осужденный за совершение изнасилований Тургун Абдуллаев может находиться в любом регионе РФ. За поимку беглеца обещали вознаграждение в 100 тысяч рублей. Пока неизвестно, будут ли выплачены эти деньги кому-нибудь. 

По сообщениям местных СМИ, Абдуллаева задержали в поселке Песковатский. Он прятался в заброшенном доме и планировал убежать в Казахстан. 

Напомним, что он сбежал 25 октября из колонии в Липецке совместно с пятью другими заключенными. Двоих уже задержали в Тамбовской области, еще троих — в Липецкой. 

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