Совершивший побег из липецкой колонии особо опасный заключенный, о котором в начале ноября предупреждали волгоградцев, задержан сегодня, 6 ноября, передает V102.RU.

- Последнего, шестого беглеца из Липецкой ИК-2, поймали. Пятерых заключённых удалось оперативно задержать на территории Липецкой и Тамбовской областей. Шестого искали дольше всех, - говорится в сообщении правительства Липецкой области.

Ранее сообщалось, что совершивший побег осужденный за совершение изнасилований Тургун Абдуллаев может находиться в любом регионе РФ. За поимку беглеца обещали вознаграждение в 100 тысяч рублей. Пока неизвестно, будут ли выплачены эти деньги кому-нибудь.

По сообщениям местных СМИ, Абдуллаева задержали в поселке Песковатский. Он прятался в заброшенном доме и планировал убежать в Казахстан.

Напомним, что он сбежал 25 октября из колонии в Липецке совместно с пятью другими заключенными. Двоих уже задержали в Тамбовской области, еще троих — в Липецкой.