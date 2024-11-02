Происшествия

Может быть где угодно: волгоградцев предупредили о сбежавшем насильнике

Происшествия 02.11.2024 16:05
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02.11.2024 16:05


Жителей Волгоградской области призывают быть бдительными и обращать внимание на подозрительных мужчин в связи с побегом из липецкой колонии особо опасного заключенного. Розыск осужденного за совершение изнасилований Тургуна Абдуллаева продолжается. Он может находиться в любом из регионов России.

По информации ФСИН России, Абдуллаев может быть одет в куртку и штаны черного цвета. Рост сбежавшего заключенного - около 180 см. 

Тому, кто окажет правоохранителям помощь в поимке преступника гарантируют материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. 

Отметим, что разыскиваемый сбежал 25 октября из колонии в Липецке совместно с пятью другими заключенными. Двоих уже задержали в Тамбовской области, еще троих — в Липецкой. 


Сообщать информацию о возможном месте нахождения Абдуллаева необходимо по номерам: 

  • 112
  • +7 920 535 14 60
  • (4742) 36-81-11, 36-80-10. 

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