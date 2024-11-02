Может быть где угодно: волгоградцев предупредили о сбежавшем насильнике





Жителей Волгоградской области призывают быть бдительными и обращать внимание на подозрительных мужчин в связи с побегом из липецкой колонии особо опасного заключенного. Розыск осужденного за совершение изнасилований Тургуна Абдуллаева продолжается. Он может находиться в любом из регионов России.

По информации ФСИН России, Абдуллаев может быть одет в куртку и штаны черного цвета. Рост сбежавшего заключенного - около 180 см.

Тому, кто окажет правоохранителям помощь в поимке преступника гарантируют материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, что разыскиваемый сбежал 25 октября из колонии в Липецке совместно с пятью другими заключенными. Двоих уже задержали в Тамбовской области, еще троих — в Липецкой.





Сообщать информацию о возможном месте нахождения Абдуллаева необходимо по номерам: