Следком завершил расследование убийства на ул. Мира в Волжском





Следователи города Волжского Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, который убил своего приятеля ножом. Инцидент произошел 9 сентября нынешнего года на улице Мира, передает V102.RU.

– Обвиняемый случайно встретил своего знакомого, который за несколько часов до этого грубо ответил ему по телефону и отказался участвовать в приобретении наркотических средств. В ходе возникшего конфликта завязалась обоюдная драка. Потерпевший два раза ударил по лицу злоумышленника, после чего отошел в сторону. Тогда фигурант достал имевшийся при нём нож и нанес им несколько ударов по телу волжанина, – рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Впоследствии ранения для потерпевшего стали фатальными – мужчина скончался в лечебном учреждении. Известно, что нападавший уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за целую серию краж.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – добавила Рудник.