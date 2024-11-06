В Волгограде мэрия заплатит за нападение дворняги на школьницу





В Волгограде прокуратура Советского района встала на защиту 11-летней местной жительницы, которая пострадала от укусов бесхозной собаки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, теперь администрации города предстоит выплатить компенсацию 50 тысяч рублей.

Инцидент случился среди бела дня в поселке Верхняя Ельшанка. В результате нападения собаки ребенок получил множественные раны правого бедра – ей потребовалось длительное лечение и курс антирабической прививки.

- В ходе надзорной проверки установлено, что администрацией Волгограда не принималось необходимых и достаточных мер по организации отлова бездомных животных на территории муниципалитета. В этой связи прокуратурой в интересах несовершеннолетней было предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с администрации Волгограда компенсации морального вреда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным ведомством.