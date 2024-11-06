В Волгограде прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя, угнавшего в состоянии алкогольного опьянения военный КАМАЗ и сбившего насмерть известного в городе реставратора Сергея Типайлова. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

- 11 августа 2024 года примерно в 14 часов 20 минут обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки КАМАЗ. Управляя большегрузным автомобилем при отсутствии соответствующего права, мужчина напротив дома № 59 «К» на пр. им. В.И. Ленина в Центральном районе г. Волгограда совершил наезд на 47-летнего спешившегося велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пьяный водитель буквально раздавил пешехода, после чего поспешил скрыться с места аварии.

Вскоре подозреваемый был задержан и признал вину в содеянном. Следователями ему вменяется ч. 1 ст. 166 УК РФ и п.п. «а,б,в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Приговор будет вынесен Центральным районным судом Волгограда.

Отметим, помимо уголовного дела, в интересах детей Сергея Типайлова прокуратура подготовила гражданский иск о взыскании с обвиняемого материального вреда из-за потери семьёй кормильца.