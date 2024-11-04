Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне Рузы





Ватерполисты волгоградского «Спартака» безупречно провели четвертый тур чемпионата России в подмосковной Рузе. Серебряные призеры прошлого розыгрыша турнира одержали пять побед в пяти матчах, сообщает V102.RU.

Напомним, в первых трех поединках очередного этапа лиги красно-белые одолели сборную Беларуси (16:6), подмосковный «Штурм-2002» (15:10) и столичный «Восток-2» (16:5). В четвертом поединке спартаковцам противостояла питерская «Балтика». И с первых минут команда Владимира Карабутова устремилась к еще одному выигрышу. Капитан коллектива Михаил Рудай, Константин Шейкин и Тимур Шайхутдинов записали на свой счет точные броски в стартовом периоде. Соперники отыграли один мяч до перерыва — переиграл волгоградского голкипера Петра Федотова Макар Сальников.Во второй четверти балтийцы дважды реализовали численное преимущество, на что «Спартак» ответил одним результативным выстрелом, автором которого стал Роман Усов. К слову, он же и оформил дубль в третьей восьмиминутке, еще раз поразил ворота Максим Шулев. Волгоградский клуб к заключительному перерыву достиг преимущества в четыре мяча, которое к концу матча действующие вице-чемпионы страны удержали. При этом последняя четверть оказалась абсолютно равной — по три мяча в ворота друг друга забросили команды. В итоге «Спартак» продлил победную серию, обыграв «Балтику» со счетом 10:6.Завершили тур волгоградцы накануне, 3 ноября, поединком с молодежной сборной Санкт-Петербурга. Борьбы и какой-либо интриги в данном противостоянии не получилось совсем. Уже по итогам первой четверти вопрос о победителе был практически закрыт. Красно-белые к перерыву громили аутсайдера со счетом 8:1. В следующем отрезке улучшили свою бомбардирскую статистику дважды Владимир Нежинский и Максим Шулев, а также однажды отличился Кирилл Чуксин с игры. Более опытные волгоградские ватерполисты к большому перерыву улетели от оппонентов на колоссальные 11 очков. Поэтому остаток встречи команды фактически доигрывали. Подшефные Владимира Карабутова не пожалели молодых спортсменов из Северной столицы и праздновали итоговую разгромную викторию со счетом 25:3.Таким образом, «Спартак» заработал уже 39 очков и заслуженно идет в лидирующей группе в турнирной таблице. Сезон находится только в самом разгаре, но волгоградских поклонников водного поло не может не радовать набравший ход и побеждающий в последних матчах «Спартак» перед предстоящими сражениями с главными конкурентами в борьбе за чемпионство.