Спорт

Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подряд

Спорт 03.11.2024 16:11
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03.11.2024 16:11


Гандболисты «Каустика» проиграли 11-й раз подряд и находятся на последнем месте в мужской Суперлиге. Накануне, 2 ноября, волгоградский клуб дома уступил краснодарскому «СКИФу» со счетом 28:35, сообщает V102.RU.
 
Эта игра для «химиков» завершала провальный первый круг национального чемпионата, в котором ранее подопечные Дмитрия Бочарникова потерпели 10 поражений в 10 встречах. И очередной поединок начался для «Каустика» крайне неудачно. За девять стартовых минут в воротах хозяев побывали шесть мячей, а волгоградцы отличились лишь однажды благодаря реализации Даниила Кольцова. Затем «химики» оформили три мяча подряд, авторами которых стали Сергей Косенков, Сергей Палащенко и Виктор Бабкин. При этом и «СКИФ» не давал повода усомниться в своем преимуществе, регулярно используя шансы в атаке и держа соперников на расстоянии. На перерыв гости ушли с уверенным перевесом в свою пользу — 18:13.
 
В первые десять минут второго тайма «Каустик» трижды заработал пенальти и все три реализовал — неизменно точен был Даниил Кольцов. К сожалению, хозяевам не удалось при розыгрышах комбинаций добиться той солидности, которая позволила бы догнать краснодарцев. Конечно, Дмитрий Бочарников пытался переломить ход неудачно складывавшегося матча, но корректировки и тайм-ауты специалиста особо не повлияли на сценарий противостояния. Последний мяч в игре забросил гандболист «Каустика» Станислав Токмаков  незадолго до финальной сирены. Окончательный результат — 35:28 в пользу «СКИФа».

Очередной матч не добавил ни «Каустику» первых очков в сезоне, ни волгоградским болельщикам какого-либо позитива. В следующем туре «химики» 19 ноября примут на домашней арене ставропольский «Виктор».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» vk.com

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