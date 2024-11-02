В Госавтоинспекции предупредили волгоградцев о снеге и гололедице





В Волгоградской области в ближайшие дни прогнозируются осадки на фоне резкого снижения температуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госавтоинспекцию, такое сочетание погодных факторов может привести к образованию на дорогах гололедицы.

- По данным Волгоградского ЦГМС, прогнозируются выпадение осадков в виде мокрого снега, дождя. На дорогах возможно образование гололедицы. Госавтоинспекция рекомендует водителям в непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также специалисты рекомендуют водителям заранее позаботиться о смене «летней» резины на «зимнюю». Это также поможет существенно сократить риски возникновения аварийных ситуаций.

Отметим, ранее редакция уже сообщала, что в начале ноября Волгоградская область окажется во власти циклона «Лидия». Помимо похолодания, он принесёт в регион ураганный ветер с порывами до 28 м/с. Пик ненастья должен прийтись на ночь со 2 на 3 ноября.