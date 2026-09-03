



Цены на такси в Волгограде резко взлетели в последние дни. Жители жалуются, что эти услуги становятся для них фактически недоступными и просто отказываются от заказа, увидев в приложении заоблачные цифры.

По словам волгоградки Анастасии, раньше она, если опаздывала на работу, доезжала на такси с Ангарского до центра за сумму до 400 рублей. Теперь ценник вырос до 800 рублей. Это для девушки оказалось уже непосильным.



Волгоградец Геннадий рассказал, как накануне, 1 сентября, он вынужден был заплатить 1800 рублей (!) за поездку от остановки 3-ая школа на Тракторном до улицы Машиностроителей в Волжском.



При этом резкое подорожание услуг такси некоторые связывали с 1 сентября. Однако и сегодня, 3 сентября, сохранились «космические» тарифы на поездки.



Волгоградцы предположили, что рост стоимости поездок на такси связан с проблемами с бензином. При этом часть водителей приспособилась к новым реалиям, оставив свои автомобили на приколе, и арендовали машины на метане.



