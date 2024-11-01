МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном урагане

Общество 01.11.2024 13:49
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01.11.2024 13:49
В Волгоградской области с 1 по 3 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили V102.RU в региональном МЧС, в этот период прогнозируют осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Погодная свистопляска будет сопровождаться усилением западного ветра с порывами 19-24 м/с. В отдельных районах скорость ветра может достигать 28 м/с.
При этом температура воздуха резко понизится днем 3 ноября. В Волгограде, в частности, будет не выше +5 градусов.
Ранее V102.RU сообщало, что Волгоградская область на несколько дней окажется во власти атлантического циклона «Лидия».
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