Общество

МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном урагане

Общество 01.11.2024 13:49
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01.11.2024 13:49


В Волгоградской области с 1 по 3 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили V102.RU в региональном МЧС, в этот период прогнозируют осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Погодная свистопляска будет  сопровождаться усилением западного ветра с порывами 19-24 м/с. В отдельных  районах скорость ветра может достигать  28 м/с. 
При этом температура воздуха резко понизится днем 3 ноября. В Волгограде, в частности, будет не выше +5 градусов. 
Ранее V102.RU сообщало, что Волгоградская область на несколько дней окажется во власти атлантического циклона «Лидия».

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