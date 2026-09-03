В Волгограде проверяют воздух из-за сгоревшего магазина «Светофор»

В Волгограде накануне, 2 сентября, отобраны пробы воздуха в связи с пожаром в магазине «Светофор» на улице Электролесовская. Исследование проведено на территории ближайшей жилой застройки по ул. 35-ой Гвардейской, Стахановской, Краснопресненской, попавшей в зону влияния пожара, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.