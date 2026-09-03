Волгоградцам советуют заранее запастись водой перед отключением

В трех районах Волгограда – Советском, Кировском и Красноармейском – с 4 по 6 сентября пройдут плановые масштабные работы на сетях водоснабжения и водоотведения, которые потребуют отключения ресурса. Вода перестанет поступать в дома жителей южных районов после 22:00 мск 4 сентября. Специалисты рассказали, когда лучше пополнять запасы, чтобы раньше времени не столкнуться с проблемой пустых кранов.

Планировали набрать, а не получилось

Многие горожане приступают к пополнению своих запасов воды в самый последний момент – за несколько часов перед отключением. «Говорили, что воды не будет с 22:00, а уже в 8 вечера все перекрыли!» «Куда делась вода?!» – сетуют волгоградцы на несоблюдение графика отключений. Однако это не так.

Из-за того, что жители одновременно открывают краны, чтобы наполнить емкости, напор в системе резко падает. Где-то вода может совсем пропасть, а где-то будет течь тонкой струйкой, хотя насосы все еще продолжают работать и подавать воду в дома.

Когда лучше набирать воду?

Волгоградцам советуют делать запасы воды заблаговременно – сегодня вечером или завтра днем.

Важно! В период отключения, 5 и 6 сентября, с 8:00 до 20:00 мск будет организован подвоз воды жителям южных районов. Поэтому всегда можно пополнить запасы.

ГРАФИК ПОДВОЗА размещен на официальном сайте «Концессий водоснабжения».

Напомним, что в течение двух дней специалисты «Концессий водоснабжения» проведут работы по ремонту, наладке и замене оборудования на водоводах, насосных станциях и водоочистных сооружениях в южной части Волгограда. Предстоит обновить ветхие участки трубопровода, установить запорную арматуру большого диаметра, выполнить наладку автоматики, включить в сеть построенные участки водоводов.