Волгоградцам назвали признаки поддельных лекарств





Эксперты рассказали, как избежать покупки фальшивых лекарств. Рекомендации опубликованы на сайте Объясняем.рф.

Важно помнить, что оригинальные медпрепараты реализуются в аптеках и на сайтах крупных аптечных сетей. А вот таким товарам на маркетплейсах доверять нее стоит. При покупке препаратов надо обращать внимание на упаковку: она должна быть целой, с читаемыми маркировкой, серией и сроком годности.

Также препарат должен быть зарегистрирован в системе «Честный знак». Чтобы проверить товар, надо сначала скачать бесплатное приложение «Честный знак» на свой смартфон. Потом отсканировать код. Если препарат настоящий, появится надпись «Товар проверен». О высоком риске подделки говорит следующая надпись - «Код не найден». Также приложение предупредит, если срок годности лекарства уже истек. Проверить подлинность лекарств можно и другими способами – например, на сайте Росздравнадзора или в Госреестре лекарственных средств.



Если все-таки вы купили фальшивое лекарство, сохраняйте чек и упаковку, а потом напишите претензию в аптеку или в службу поддержки маркетплейса. В случае отказа в возвращении денег отправляйте жалобы в Роспотребнадзор или Росздравнадзор. Юрлица могут наказать в таком случае штрафом до 5 млн рублей.









