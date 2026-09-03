Волгоград переименовали в Сталинград 3 сентября





Сегодня, 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград вновь стал Сталинградом. Дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах в город-герой заменены на знаки «Сталинград».

Знаки установлены на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко) и ряде других.

Напомним, Волгоград получает свое историческое название несколько раз в году - 19 ноября, 2 февраля, 23 Февраля, 9 Мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября и 9 декабря.

Фото администрации Волгограда