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Общество

Волгоград переименовали в Сталинград 3 сентября

Общество 03.09.2026 08:13
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03.09.2026 08:13


Сегодня, 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград вновь стал Сталинградом. Дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах в город-герой заменены на  знаки «Сталинград».

Знаки установлены на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко) и ряде других. 

Напомним, Волгоград получает свое историческое название несколько раз в году - 19 ноября, 2 февраля, 23 Февраля, 9 Мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября и 9 декабря.

Фото администрации Волгограда

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