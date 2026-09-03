



В ночь со 2 на 3 сентября киевский режим вновь предпринял попытку атаковать беспилотниками мирные города России. Налёт в течение ночи отбивали подразделения Минобороны. Смертоносные аппараты ликвидировались в воздушном пространстве Волгоградской области и ещё 15 регионов.

- В течение прошедшей ночи в период с 20:00 до 08:00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области, дроны также сбивались над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме того, часть беспилотников ликвидированы над акваторией Чёрного моря.

Напомним, как ранее сообщала редакция, вторую ночь подряд в Волгоградской области под утро объявляется беспилотная опасность. 3 сентября режим был введён в 3:32 и действовал на протяжении пяти часов.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ