Спорт

«Спартак» записал в актив еще три победы в бассейне Рузы

Спорт 02.11.2024 07:49
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02.11.2024 07:49


Ватерполисты волгоградского «Спартака» одержали три победы в трех матчах на старте четвертого тура чемпионата России в подмосковной Рузе, сообщает V102.RU.
В первом матче этапа «Спартак» встречался  со сборной Беларуси. Счет открыли красно-белые после реализованной контратаки в исполнении Тимура Шайхутдинова. Затем соперники сравняли усилиями Фёдора Оверко в большинстве. При этом еще до перерыва Роман Усов, Владимир Нежинский и Семён Девяткин забросили три мяча подряд, и по итогам первой четверти подопечные Владимира Карабутова лидировали со счетом 4:1.
Во втором периоде белорусская команда ни разу не смогла переиграть волгоградского голкипера Петра Федотова, уверенно действовавшего на последнем рубеже.  А вот спартаковцы, в свою очередь, эффективно завершили комбинации. Авторами точных попаданий стали Сергей Буланаев и Кирилл Чуксин.  В начале третьей четверти волгоградцы увеличили отрыв до семи мячей после реализаций Константина Шейкина и Романа Усова. В остатке поединка гостям удалось провести несколько голевых атак, но ситуацию полностью контролировали красно-белые, выигравшие в итоге крупно - 16:6.
Во втором матче «Спартак» встречался с хозяевами бассейна — подмосковным «Штурмом-2002». И снова волгоградские ватерполисты открыли счет — отличился Тимур Шайхутдинов. Вскоре удвоил преимущество Роман Усов. Но после яркого старта последовал небольшой провал. «Штурмовики» до конца первой восьмиминутки успели отыграться и заметно добавили в атаке. В следующей четверти соперники по три раза поразили ворота друга друга. К большому перерыву на табло установилось равенство — 6:6.
Более того, на старте третьего периода хозяева даже вырвались в лидеры благодаря попаданию Евгения Пушкарева. На помощь спартаковцам пришел заработанный пенальти, который реализовал Василий Еськов. Вскоре волгоградцы вернули преимущество по итогам результативной позиционной атаки. Затем очередной пятиметровый исполнили красно-белые — с точки забросил Тимур Шайхутдинов. До конца четверти красно-белым удалось удержать лидерство в два мяча. А вот заключительный период остался полностью за действующими вице-чемпионами России, четырежды поразившими ворота соперника. «Штурмовики» ответили на это лишь одним голевым выстрелом. Как итог, вторая подряд виктория «Спартака» в подмосковном бассейне со счетом 15:10, но на сей раз пришлось приложить больше сил, чтобы добиться положительного исхода.
В третьем матче красно-белым противостоял московский клуб «Восток-2». Волгоградцы являлись фаворитами встречи, но в первой половине игры столичные ватерполисты оказали достойное сопротивление. «Восток-2» дважды выходил вперед в начале за счет голов Никиты Апаркина и Артёма Древаля. Однако до перерыва Владимир Нежинский и Тимур Шайхутдинов переиграли вратаря соперника Артёма Тишкина и сделали счет 3:2 в пользу спартаковского коллектива.  В следующей четверти соперники порадовали болельщиков пятью мячами на двоих. Но после большого перерыва волгоградские исполнители  заметно добавили в активности и отличились десять раз до конца поединка, а москвичи за это время сподобились лишь на один гол.
Таким образом, красно-белые выиграли со счетом 16:5. «Спартаку» осталось провести две игры в четвертом туре. Сегодня подшефные Владимира Карабутова встретятся с питерской «Балтикой». Начало в 18-00 ч. Завтра, 3 ноября, спартаковцы завершат очередной этап турнира противостоянием с молодежной сборной Санкт-Петербурга.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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