Опубликован график работы волгоградских больниц с 3 по 5 ноября

В праздничные и выходные дни с 3 по 5 ноября медучреждения Волгоградской области будут работать в особом режиме, передает V102.RU.

- Жителям с признаками инфекционного заболевания, в том числе гриппом, ОРВИ, COVID-19, будут оказывать помощь в специальных кабинетах и отделениях в часы работы медучреждений. Круглосуточно будут работать травмпункты и станции скорой помощи, - сообщили в облздраве.

Колл-центры поликлиник и «Служба 122», которая доступна ежедневно, будут работать в усиленном режиме с 8-00 до 20-00.

С подробной информацией о графиках работы детских поликлиник можно ознакомиться на сайте этих медучреждений.

- Помощь будет оказываться как в амбулаторных условиях, так и на дому, - уверяют в облздраве.

В часы работы поликлиник, в том числе и в праздничные дни, жителям региона будет доступна выписка льготных рецептов и открытие листов нетрудоспособности.