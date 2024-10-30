В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человек

Столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек, произошло в Центральном районе Волгограда. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, вечером 29 октября напротив дома №80А по ул. Рокоссовского столкнулись «Нива» и Skoda. От удара отечественный внедорожник отбросило на Renault Logan.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля «Нива». Они госпитализированы в больницу с различными травмами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области