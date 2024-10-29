Расследования

Камышанин отсидит в колонии за нападение с ножом на товарища

Расследования 29.10.2024 11:33
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29.10.2024 11:33


Житель Камышинского района Волгоградской области отправлен на полтора года в тюрьму за нападение с ножом на своего знакомого. Как сообщает V102.RU, отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима. 

Установлено, что 21 июля этого года мужчина пригласил к себе в гости компанию друзей. Во время застолья между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого он схватил кухонный нож и ударил им в живот знакомого. 

– Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, – уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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