Камышанин отсидит в колонии за нападение с ножом на товарища





Житель Камышинского района Волгоградской области отправлен на полтора года в тюрьму за нападение с ножом на своего знакомого. Как сообщает V102.RU, отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима.

Установлено, что 21 июля этого года мужчина пригласил к себе в гости компанию друзей. Во время застолья между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого он схватил кухонный нож и ударил им в живот знакомого.

– Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, – уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.